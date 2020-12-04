Platinde haftalık artış yüzde 10'u aştı

Haftanın son işlem gününde 1,072 doları gördükten sonra yüzde 3.08 artışla 1,068.27 dolara yükselen beyaz metalin fiyatındaki haftalık artış yüzde 10.40'ı buldu. Platinin fiyatı en son 2016 Aralık ayında bu düzeylerdeydi.

Bazı bakır ve nikel cevherlerinde bulunan platin, kuyumculukta, laboratuvar cihazlarında, elektrik kontaklarında, diş hekimliğinde ve otomobil egzoz kontrol cihazlarında kullanılıyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun günlük 500,000 varili geçmeyecek artışları kararlaştıracak üretim politikasına karar vermek için her ay toplanacağını açıkladı.

OPEC+ grubunun Perşembe günü sanal ortamda düzenlenen OPEC+ grubu Ortak Bakanlık İzleme Komitesi (JMMC) toplantısında, Ocak'tan itibaren üretim kesintilerini günlük 500,000 varil azaltılması üzerinde anlaşma sağlandı.

OPEC+ grubu, pandeminin ilan edilmesinden bir süre sonra, azalan talep nedeniyle toplam üretimlerini günde 7.7 milyon varil azaltmışlardı. Yeni anlaşmayla, OPEC+ grubunun üretim kesintisi, bu miktardan 500,000 varil düşüşle günlük 7.2 milyon varil olarak uygulanacak.