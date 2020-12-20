Pmı Nedir? Pmı Endeksi Nasıl Hesaplanır?

Pmı, Purchasing Manager Index kelimesinin kısaltması olarak kullanılmaktadır. Kelimenin Türkçe karşılığı ise satın alma yöneticileri olarak ifade edilebilir. Satın alma yöneticileri endeksini açıklamadan önce satın alma yöneticileri hakkında bilgi edinebilirsiniz.



Pmı Nedir?



Pmı, İngilizce açılımının kısaltması ile oluşmuş olan bir kelimedir. Pmı, imalat sektöründe kullanılmakta olan bir terim olarak açıklanabilir. Sektördeki mevcut olan faaliyetlerin koşullarını ölçen bir endeks olma özelliğine sahiptir. Pmı, şirketlerin üretim aşamaları boyunca tüm en başından başlayarak ürünün meydana geldiği aşamaya kadar olan süreci yöneten kişilerdir.



Pmı, son zamanlar da ekonomi haberlerinde özellikle daha fazla duymaya başladığımız bir kelime haline gelmiştir. Öyleki, satın alma yöneticileri endeksi yerine kullanılan kelime ise pmı endeksi halini almıştır. Pmı endeksi ekonomiyi ilgilendiren bir terim olsa bile tüm dünya ülkeleri için oldukça önem arz eden bir konudur.



Pmı Endeksi Nasıl Hesaplanır?



İlk olarak pmı endeksinin ne olduğuna bakmak gerekir. Pmı endeksi, şirketlerin pmı çalışanlarının yapmış olduğu satın alma eğilimlerini inceleyen bir endeks olarak ifade edilebilir. Özellikle son zamanlar içerisinde satın alma yöneticileri oldukça önemli bir hale geldiler. Pmı endeksi aynı zamanda da bir anket özelliğine sahiptir.



Pmı endeksi, ülkelerin büyümelerini ve ekonomik açıdan bulundukları durumu da gösteren araçlar olarak belirtilir. Pmı endeksini yorumlamak için genelde grafikler kullanılmaktadır. Pmı endeksi hesaplanırken 50'nin altında kalan değerler durumun kötüye gideceğine işaret ederken, 50'nin üstünde kalan değerler ise bir gelişme içerisinde olunduğunun göstergesi olarak ifade edilebilir.



Pmı Endeksinin Önemi Nedir?



Son zamanlar içerisinde en fazla konuşulan konulardan birisi olan pmı endeksi aslında oldukça önemli bir konudur. Satın alma yöneticileri endeksi, Tedarik Yönetimi Enstitüsü tarafından hazırlanmaktadır. Tüm iş dünyasında bulunan ekonomik gelişmeleri ölçmeyi hedefleyen pmı endeksi aynı zamanda da ekonominin performansında meydana gelen büyümeleri ve küçülmeleri de takip etme özelliğine sahiptir.



Pmı endeksi hesaplanırken dikkat edilmesi gereken ve özellikle tamamı da eşit şekilde derecelendirilmiş olan 5 tane kriter bulunur. Şirketin performansını; üretim, yeni siparişler, iş gücü, stoklar ve teslim süreleri olarak belirlenen kriterleri değerlendirerek derecelendirilmesi istenir. Böylece büyüme veya küçülmeler hesaplanır ve derecelendirilmiş olur.