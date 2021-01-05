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05.01.2021 - 07:16 | | Foreks

'Politika destekleyici olmaya devam edecek'

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, "Politika oldukça uzun bir zaman destekleyici olmaya devam edecek." dedi.

'Politika destekleyici olmaya devam edecek'
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Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, eğer Amerikalıların çoğu koronavirüse karşı aşılanabilir ise ABD'de ekonomik büyümenin bu yıl hızlanabileceğini, ancak yaşanacak kazanımların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiye desteğini çekmesi için yeterli olmasının muhtemel görünmediğini söyledi.

Mester, koronavirüs vakalarında artışın tedbirlerin daha da sıkılaştırılmasına yol açması sonrasında ekonominin kısa vadede zorlanmasının muhtemel olduğunu vurguladı.

Aşılamanın insanların belirli aktiviteleri yapmak konusunda daha güvende hissetmelerine yardım etmesine bağlı olarak "orta vadeli" görünüm daha umut verici olsa da, ekonominin Fed'in enflasyon ve tam istihdam hedeflerinde oldukça uzak olmaya devam etmesini bekleyen Mester, "Para politikisanın oldukça uzun bir zaman yüksek seviyede destekleyici olmaya devam etmesi gerekecek, çünkü para politikası hedeflerimizi başarmamız büyük olasılıkla kısa mesafeli bir koşu değil bir yolculuk olacak." diye konuştu.

Kendisinin ekonomiye ilişkin bakışı açısından cari politika duruşunun iyi ayarlanmış olduğunu belirten Mester, eğer ekonomik performans beklentilerden saparsa veya finansal istikrarı tehdit eden yeni riskler ortaya çıkarsa Fed'in politikada ayarlama yapabileceğini vurguladı.

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