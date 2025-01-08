'Politika kararlarında temkinli olunmalı'

9 Aralık'ta kaydedilen ve Salı günü yayınlanan bir podcast'te konuşan Bostic, enflasyonun bu yıl kademeli olarak Fed'in %2'lik hedefine doğru düşmeye devam edeceği görüşünde olduğunu da belirtti. İlerlemenin durduğu ya da enflasyonun daha agresif bir şekilde hareket ettiği anlara rağmen fiyat baskılarının azalmasını beklediğini söyledi.

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Merkez bankasının 17-18 Aralık'taki politika toplantısı öncesinde Atlanta Fed tarafından kaydedilen konuşmada Bostic, "Ölçülerdeki bu tür bir iniş çıkış göz önüne alındığında, bunun politika yaklaşımımızın daha temkinli olmasını gerektireceğini düşünüyorum" dedi.

"Doğru sinyali aldığımızdan ve politikamızın bu doğru sinyale göre kalibre edildiğinden emin olmak istiyorum. Ve eğer hata yapmamız gerekirse, yukarı yönde hata yaparım" diye konuşan Bostic, "Enflasyonun %2'ye ulaştığından emin olmak isterdim, bu da politika faizimizi insanların beklediğinden daha uzun süre yüksek tutmamız gerekebileceği anlamına geliyor" dedi.