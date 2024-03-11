'Politika yapıcılar bu yıl faizi düşürecek'
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun daha da soğumasıyla politika yapıcıların bu yıl faiz oranlarını düşüreceğini beklediğini söyledi.
11.03.2024 - 09:22 | | Foreks Haber
Goolsbee Fox News'e verdiği mülakatta enflasyonun geçen yıl önemli ölçüde iyileştiğini ancak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu %2'lik hedefine geri getirmesi gerektiğini vurguladı.
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Goolsbee, Fed'in enflasyonu bu seviyeye geri getirmeden önce %2'lik hedefini değiştiremeyeceğini söyledi. Goolsbee, Fed'in son birkaç yıldır yükselen ve pandemi öncesindeki seviyelere dönmesi pek mümkün olmayan fiyat seviyelerine değil enflasyon oranına odaklandığını da sözlerine ekledi.