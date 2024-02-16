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UzmanparaPowell gelecek ay Senato'da konuşma yapacak
HaberlerUzmanparaPowell gelecek ay Senato'da konuşma yapacak

Powell gelecek ay Senato'da konuşma yapacak

Fed Başkanı Jerome Powell, 7 Mart'ta Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşacak. Powell, Komite'ye yılda 2 kez yapılan para politikası sunumunu gerçekleştirecek.

16.02.2024 - 10:01 |
Powell gelecek ay Senato'da konuşma yapacak

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin de geçmiş uygulamalara dayanarak Powell'ı Senato Bankacılık Komitesi'nden en az bir gün önce bir oturumda ağırlaması bekleniyor. Ancak Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi henüz oturum tarihini açıklamadı.

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Yatırımcıların, FOMC'nın mart ortasındaki toplantısından önce Powell'ın kamuoyu önüne çıkacağı son toplantılar olması beklenen Kongre sunumlarına büyük önem vermeleri bekleniyor.

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