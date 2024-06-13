Powell'dan faiz indirimi açıklaması

Merkez bankası politika yapıcıları %2'lik enflasyon hedefine doğru "mütevazı bir ilerleme" kaydedildiğini belirtirken, Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısında, enflasyonun zirve yaptığı seviyelerden gerilemiş olmasına rağmen merkez bankasının henüz faiz indirimine gidecek güvene sahip olmadığını belirtti.

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Başkan Powell, merkez bankasının faiz oranlarını düşürmeye neden henüz hazır olmadığını açıkladığı basın toplantısında, yılın başındaki gerilemelerin ardından son enflasyon verilerinin iyileşme gösterdiğini söyledi. "Enflasyon konusunda oldukça iyi bir ilerleme kaydettik" diye konuşan Powell, dün açıklanan enflasyon verisi için "Doğru yönde atılmış bir adımdı, ancak tek bir veri noktasıyla fazla motive olmak istemezsiniz" değerlendirmesini yaptı.

"Para politikasının yeterince kısıtlayıcı olup olmadığı sorusunu zaman içinde öğreneceğiz" diye konuşan Powell, "Ancak son basın toplantısında ve diğer yerlerde bahsettiğim nedenlerden ötürü, politikanın kısıtlayıcı olduğuna ve umduğumuz etkileri yarattığına dair kanıtların oldukça açık olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Faiz oranlarını düşürmek için "daha fazla iyi veri görmemiz gerekecek" diye konuşan Powell, yetkililerin enflasyonu modelleme konusundaki ihtiyatlılığının altını çizerek, bu faiz tahminlerinin altında yatan enflasyon tahminlerini iki kez muhafazakar olarak nitelendirdi.

Powell ve meslektaşları, politika duruşlarının düşündükleri kadar kısıtlayıcı olduğuna dair daha ikna edici kanıtlar olmadan faiz oranlarını düşürmek istemiyor - ancak bu kanıtları gördüklerinde, işsizlikte büyük bir artıştan kaçınmak için çok geç olacağından endişe ediyorlar.