Powell'dan faiz indirimi mesajı

Son dönemdeki yüksek enflasyon değerlerinin "genel tabloyu değiştirmediğini" belirten Powell, fiyat artışlarının beklendiği gibi azalmaya devam etmesi halinde merkez bankasının bu yıl ana faiz oranını üç kez düşürme yolunda olduğunu söyledi.

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Powell, Stanford Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Ancak son veriler sağlam bir büyüme, güçlü ancak yeniden dengelenen bir iş gücü piyasası ve %2'ye doğru ilerleyen enflasyondaki genel tabloyu önemli ölçüde değiştirmiyor" diye konuştu.

Konuşmasında 2024 yılında faiz indirimine gidileceği tahminini yineleyen Powell, "Ekonominin beklediğimiz gibi gelişmesi halinde, çoğu FOMC katılımcısı politika faizini bu yıl içinde bir noktada düşürmeye başlamanın uygun olacağını düşünüyor" dedi.

Ancak Powell, şu anda enflasyona ilişkin sıcak okumaların bir "çarpma"dan daha fazlası olup olmadığını belirlemek için "çok erken" olduğunu ve yetkililerin enflasyonun kararlı bir şekilde %2'ye düştüğüne dair daha fazla güven kazanana kadar faiz oranlarını düşürmeyi beklemediklerini yineledi.