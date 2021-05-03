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PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

03.05.2021 - 18:00 | | AA
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın 6 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

Nisan ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'de sabit bırakılmıştı.

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