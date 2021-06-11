Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaPPK Beklenti Anketi sonuçlandı
HaberlerUzmanpara Haberleri PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
ABONE OL

PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

11.06.2021 - 11:23 | | AA
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın 17 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

Mayıs ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'da sabit tutulmuştu.

GÜNCEL HABERLER

Alkollü araç kullanan avukat, ceza yazan polislere isim sordu

Alkollü araç kullanan avukat, ceza yazan polislere isim sordu

Bağcılar'da sokakta rezalet! Hamile eşini sıkıştırdı, feci şekilde dövdü

Bağcılar'da sokakta rezalet! Hamile eşini sıkıştırdı, feci şekilde dövdü

Ticaret Bakanı Muş, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Ticaret Bakanı Muş, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Tayvan'da 5,3 büyüklüğünde deprem!

Tayvan'da 5,3 büyüklüğünde deprem!

İcradan satılık lüks araç

İcradan satılık lüks araç

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Alkollü araç kullanan avukat, ceza yazan polislere isim sordu

Alkollü araç kullanan avukat, ceza yazan polislere isim sordu

Sıradaki Haber
SGK resmen yayınladı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

SGK resmen yayınladı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Sıradaki Haber
Namaz kılan Filistinlilere saldırı

Namaz kılan Filistinlilere saldırı

Sıradaki Haber
Bağcılar'da sokakta rezalet! Hamile eşini sıkıştırdı, feci şekilde dövdü

Bağcılar'da sokakta rezalet! Hamile eşini sıkıştırdı, feci şekilde dövdü

Sıradaki Haber