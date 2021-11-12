Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaPPK Beklenti Anketi sonuçlandı
HaberlerUzmanpara Haberleri PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 15'e çekileceğini tahmin ediyor.

12.11.2021 - 15:44 | | AA
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın 18 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ekim ayındaki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.

    DİYABETTE HEDEFİ TUTTURANLAR

    DİYABETTE HEDEFİ TUTTURANLAR

    CANLI ANLATIM | İtalya - İsviçre

    CANLI ANLATIM | İtalya - İsviçre

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Vahşi cinayette kan donduran detaylar! Kılıçla yarım saat sokakta dolaştı

    Vahşi cinayette kan donduran detaylar! Kılıçla yarım saat sokakta dolaştı

    Osmaniye'de zeytin rekoltesinde artış bekleniyor

    Osmaniye'de zeytin rekoltesinde artış bekleniyor

    Kan donduran cinayet! 'Canavar'ın internet aramaları ortaya çıktı

    Kan donduran cinayet! 'Canavar'ın internet aramaları ortaya çıktı

    AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

    AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

    Diyanet'ten 81 ile talimat! Normal saf düzenine geçiliyor

    Diyanet'ten 81 ile talimat! Normal saf düzenine geçiliyor

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Vahşi cinayette kan donduran detaylar! Kılıçla yarım saat sokakta dolaştı

    Vahşi cinayette kan donduran detaylar! Kılıçla yarım saat sokakta dolaştı

    Sıradaki Haber
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 bin 800 TL...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 bin 800 TL...

    Sıradaki Haber
    İstanbul'da kentsel dönüşüm kararı

    İstanbul'da kentsel dönüşüm kararı

    Sıradaki Haber
    Diyanet'ten 81 ile talimat! Normal saf düzenine geçiliyor

    Diyanet'ten 81 ile talimat! Normal saf düzenine geçiliyor

    Sıradaki Haber