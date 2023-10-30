'Ralli bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacak'

Wilson, "Dördüncü çeyrekte ralli ihtimali önemli ölçüde azaldı. Daralan hareket alanı, temkinli olmayı gerektiren faktörler, aşağı yönlü kazanç revizyonları ve azalan tüketici, iş güveni dikkate alındığında yıl sonuna kadar bir ralli yaşanması beklentisinden farklı bir hikaye görüyoruz" dedi.

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Borsanın Fed'in sıkılaştırmasının etkisinin ekonomi genelinde yeni yeni hissedilmeye başlandığının farkına vardığını belirten Wilson, faiz oranına duyarlı hisse senetlerinin son aylarda düşük performans gösterirken, defansif sektörlerin enerji ile birlikte daha iyi performans göstermeye başladığını söyledi.

Wilson, "Bu performans zemini, yüksek faiz oranları ve değerlemelerden ziyade büyüme konusunda giderek daha fazla endişe duyan bir piyasayı yansıtıyor" dedi.