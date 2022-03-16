Raskin adaylıktan çekildi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Raskin bu görev için hazır olmasına ve Senato'dan geçmişte iki kez destek almış olmasına rağmen, sektörden ve muhafazakar çıkar gruplarından gelen temelsiz saldırılar nedeniyle adaylıktan çekildi" denildi.

Raskin'in adaylığına son olarak Demokrat Senatör Joe Manchin karşı çıkmış ve Raskin'e destek vermeyeceğini duyurmuştu.

Raskin'in adaylıktan çekilmesinin ardından açıklama yapan Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Sherrod Brown, Komite'nin Başkan Biden'ın Fed Yönetim Kurulu için aday gösterdiği ve aralarında Fed Başkanı Jerome Powell'ın da bulunduğu 4 aday için oylama aşamasına geçeceğini duyurdu.