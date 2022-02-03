Raskin'den Fed açıklaması

Senato Bankacılık Komitesi'nde yapacağı sunumu basına dağıtan Raskin, Fed'in gözetim, denetimden sorumlu başkan yardımcılığı pozisyonunun bankaların risklerini en iyi nasıl yönetebilecekleri konusunda Fed içinde ve dışında danışmalarda bulunması gerektiğini ifade etti.

Raskin, "Bu görev, bankalara nereye kredi vermeleri gerektiğini söylemeyi içermiyor" sözleri ile bankaları fosil yakıt projelerine yatırımdan caydıracak adımlar atabileceği yönünde Cumhuriyetçi senatörlerin dile getirdikleri endişeleri gidermeye çalıştı.

Raskin, "Bu görev, bankaları sadece belirli sektörlere yönlendirmeyi veya belirli sektörlere kredilerden kaçınmayı söylemeyi içermiyor. Bu görev, Kongre'den geçmiş olan Fed'in yönetim ve sorumluluklarına ilişkin yasalarla tanımlanmış durumda" ifadelerini kullandı.