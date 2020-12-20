Rayiç Bedeli Nedir, Ne İşe Yarar? Rayiç Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Rayiç kelime anlamı olarak her hangi bir para cinsinin ya da taşınır, taşınmaz malların piyasadaki satış ve sürüm ederidir.



Rayiç Bedeli Nedir?



Özellikle emlak piyasasında sıkça duyduğumuz ekonomik bir terimdir. Taşınmaz malların alış ve satış işlemlerinde malın fiyatının belirlenmesinde etkilidir. Ev, arsa, tarla gibi taşınmazlarda günün piyasa şartları, arz talep dengesi gibi farklı ölçüler dikkate alınarak bir pazar ederi belirlenmektedir. Ortaya çıkan bu eder o malın rayiç bedeli olmaktadır. Günün koşullarına göre artış ya da düşüş gösterebilmektedir. Rayiç bedel için güncel alım satım bedeli de denilebilir.



Rayiç Bedel Ne işe Yarar?



Rayiç bedel günün koşullarına göre değişebildiğinden alıcı da satıcı da korunmuş olur. Hiç bir taşınmaz rayiç bedelin altına satılamaz. Rayiç bedel günün koşullarına göre belirlendiğinden satıcı taşınmaz malını değerinde satabilir.



Rayiç Bedeli Kim Belirler?



Rayiç bedeller bazı kriterler esas alınarak belirlenmektedir. Taşınmazın cinsine göre farklılık gösterebilmektedir. Rayiç bedel mal müdürlükleri veya defterdarlıklar tarafından belirlenmektedir. Ayrıca taşınmaz malın bağlı olduğu belediyelerden de rayiç bedelleri hakkında bilgi alınabilmektedir.



Rayiç Bedeli Nasıl Hesaplanır?



Güncel piyasa koşulları üzerinden hesap çıkartılmaktadır. Burada arz talep dengesi devreye girer. Taşınmazın bulunduğu semt, sokak önemlidir. Ulaşım kolaylığı, okul, alışveriş merkezine yakınlığı gibi etkenler talebi arttıracaktır. Bu gibi koşullar rayiç bedelin belirlenmesinde önemli rol oynar. Bir diğer belirleyici konu ise emlak vergisidir. Bu iki konu üzerinden rayiç bedel belirleyici merciiler tarafından hesaplanmaktadır.



Ortalama Rayiç Bedeli Nasıl Hesaplanır?



Öncelikle rayiç bedel m2 bedeli olarak belirlenmektedir. Belirlenen rayiç bedel taşınmazın m2 si ile çarpılarak toplam rayiç bedeli elde edilmektedir. Bir mahallede en az üç taşınmazın rayiç bedeli ve m2 ölçüleri biliniyorsa ortalama bir fiyat hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Üç taşınmazın fiyatını toplayarak toplam m2 ye bölünmelidir. Sonrasında çıkan m2 fiyatı öğrenilmek istenen taşınmazın m2 si ile çarpılmalıdır. Bu durumda o taşınmazın ortalama rayiç bedeli elde edilebilir.