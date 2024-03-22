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Uzmanpara Reddit'ten halka arz sonrası sert yükseliş
Haberler Uzmanpara Reddit'ten halka arz sonrası sert yükseliş

Reddit'ten halka arz sonrası sert yükseliş

Wall Street'te halka arz olan sosyal medya platformu Reddit ilk işlem gününde sert yükseliş gösterdi.

22.03.2024 - 09:33 | | Foreks Haber
Reddit'ten halka arz sonrası sert yükseliş

Reddit, Wall Street'e hızlı giriş yaptı. Sosyal medya platformu Reddit, New York'taki ilk işlem gününü %48 artışla tamamladı.

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Reddit, içeriğini yapay zeka (AI) programları için eğitim alanı olarak konumlandırarak yatırımcıları cezbetti. Yapay zekanın büyümesinden kar elde etme planını öne çıkaran Reddit'in hisseleri ilk işlem gününde %48 yükseldi.

Kapanış fiyatı 50,44 dolar olan Reddit'in piyasa değeri 8 milyar dolara ulaştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan başvurulara göre hisse senedi opsiyonları ve kısıtlı hisse birimleri de dahil olmak üzere şirketin tamamen seyreltilmiş değeri 9,5 milyar dolara yaklaşıyor. Ancak bu rakam Reddit'in 2021'deki finansman turunda ulaştığı 10 milyar dolarlık rakamın hala altında.

Reddit'in yatırımcısı olmayan girişim şirketi CRV'nin genel ortaklarından Saar Gur, "Bugün gördüğümüz şey, Reddit'in uzun bir halka arz kuraklığının ardından ilk hamleyi yapan şirket olmanın avantajlarını elde etmesidir. Bir şirket ne kadar sağlam olursa olsun, ilk çıkan şirket olmanın bir değeri var çünkü bir bütün olarak piyasa hakkında çok fazla dikkat çekecek ve konuşulacaksınız" dedi.

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