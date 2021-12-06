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Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi

Türk lirası reel efektif döviz kuru endeksi kasım ayında tüketici fiyatları bazlı olarak yüzde 9,6 düşüş gösterdi.

06.12.2021 - 14:45 |
Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi

Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında 54,33 puan ile tarihi düşük seviyesine geldi.

TÜFE Bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ekim ayında 60,37 puandan 60,11 puana revize edildi.

Yİ-ÜFE Bazlı

Yİ-ÜFE Bazlı reel efektif döviz kuru endeksi kasım ayında 73,62 puan oldu. Bir önceki ayın endeksi 77,78 puandan 76,60 puana revize edildi.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 49,41 puandan 44,45 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 67,97 puandan 61,69 puana geldi.

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