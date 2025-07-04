Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaReel efektif döviz kuru endeksi geriledi
HaberlerUzmanparaReel efektif döviz kuru endeksi geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi, mayısta TÜFE bazında 1,19 puan azalarak 69,97'ye geriledi.

04.07.2025 - 16:01 | | AA
Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında mayısta bir önceki aya kıyasla 1,19 puan azalarak 69,97 oldu. Endeks, Mayıs 2025'te 71,16 düzeyindeydi.

Haberin Devamı

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,98 puan düşüşle 93,69'dan 92,71'e geriledi. Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 3,13 puan artarken, Yİ-ÜFE bazında da 2,52 puan azaldı.

Son dakika: Marmara'da deprem oldu

Son dakika: Marmara'da deprem oldu

Mirziyoyev, EİT 17'nci Zirvesi'nde konuştu: Bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz!

Mirziyoyev, EİT 17'nci Zirvesi'nde konuştu: Bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz!