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Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

Reel efektif döviz kuru endeksi, temmuzda TÜFE bazında 1,66 puan artarak 61,31'e yükseldi.

04.08.2021 - 17:51 | | AA
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında temmuzda bir önceki aya kıyasla 1,66 puan artarak 61,31'e çıktı. Endeks, haziranda 59,65 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 2,23 puan artarak 74,64'ten 76,87'ye yükseldi.

Türk lirasının değeri, temmuzda 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 7,09 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 0,34 puan arttı.

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