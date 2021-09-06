Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ağustosta bir önceki aya kıyasla 1,66 puan artarak 62,89'a çıktı. Endeks, temmuzda 61,23 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 3,32 puan artarak 76,51'den 79,83'e yükseldi.

Türk lirasının değeri, ağustosta 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 1 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 7,77 puan arttı.