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Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

Reel efektif döviz kuru endeksi, ağustosta TÜFE bazında 1,66 puan artarak 62,89'a yükseldi.

06.09.2021 - 15:26 | | AA
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ağustosta bir önceki aya kıyasla 1,66 puan artarak 62,89'a çıktı. Endeks, temmuzda 61,23 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 3,32 puan artarak 76,51'den 79,83'e yükseldi.

Türk lirasının değeri, ağustosta 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 1 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 7,77 puan arttı.

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