'Reel ekonomi cesaret verici değil'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, reel ekonominin durumunun ECB'nin eylül toplantısında 50 baz puan faiz artırımı yapmasını cesaretlendirecek durumda olmadığını savundu.
28.07.2022 - 11:21 |
Euro Bölgesi için cansız büyüme görünümüne işaret eden Visco, ECB'nin eylül toplantısında güçlü bir faiz artırımı yapmaktan çekinebileceğinin sinyalini verdi.
Visco, "ECB'nin kararı fiyatlar ve reel ekonomideki gelişmeleri temel alacak, çünkü reel ekonomi fiyatları etkiliyor. Reel ekonomide gördüğümüz kesinlikle çok cesaret verici değil" diye konuştu.