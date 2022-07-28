'Reel ekonomi cesaret verici değil'

Euro Bölgesi için cansız büyüme görünümüne işaret eden Visco, ECB'nin eylül toplantısında güçlü bir faiz artırımı yapmaktan çekinebileceğinin sinyalini verdi.

Visco, "ECB'nin kararı fiyatlar ve reel ekonomideki gelişmeleri temel alacak, çünkü reel ekonomi fiyatları etkiliyor. Reel ekonomide gördüğümüz kesinlikle çok cesaret verici değil" diye konuştu.