Reeskont Nedir, Nasıl Hesaplanır? Reeskont Faizi Nerelerde Uygulanır?

Reeskont en sade biçimiyle; varlığın nakde dönüştürülmesi işlemi olarak tanımlanabilir. Belirli kuralların çerçevesinde yapılabilen bu işlem, geçici likidite sağlama manasında da yarar sağlar. Yapılması zorunlu uygulama olmayan bu işlemin, buna tabii tutulacak olan borcun veya alacağın senede bağlı olması gereklidir.



Reeskont Nedir?



Genel olarak iskonto; bedelin ya da borcun ödenmesi sırasında yapılacak indirim anlamına gelir. Muhasebe ve bankacılıktaki anlamları değişiktir. Vadesi dolmamış olan yani ödeme zamanı gelmeyen bir senetten örnek vermek doğru olacaktır. Bu, bir bankada kırdırıp nakde çevirme işlemi gerçekleştirme imkanına sahip olunabilmektedir. Buna iskonto adı verilir. Bu işlemin, Merkez Bankası'nda tekrarlanmasıyla yani yatırımlar ikinci defa el değiştirirse reeskont gerçekleşir. İskontonun indirim ile bir alakası yoktur.



Reeskont Nasıl Hesaplanır?



Reeskont Miktarı = (Normal Değer X Faiz Oranı X Gün Sayısı) / (36.000 + (Faiz oranı X Gün sayısı)) olarak hesaplanmaktadır. Senette alınacak miktar, nominal değeri ifade etmektedir. Senette belirtilmiş oran, faiz oranını ifade etmektedir. Eğer belirtilmemiş ise, değerlenme gününde geçerli olan olarak belirtilebilir. İşlemin gerçekleştirilmiş olacağı günden senedin, vade tarihine dek geçen gün adedi, günün sayısını vermektedir.



Reeskont Faizi Nerelerde Uygulanır?



Reeskont faizi;



- TCMB, bankalar açısından verilen vesikaları ve ticari senet reeskontu kabul eder. Bu işlem adına uygulanan faiz, reeskont faizi olarak tanımlanabilir. Bu konuda, en yetkili olan kuruluş TCMB şeklindedir. Bir başka deyiş ile senedin nakde çevrilmesi sırasında gerçek değerle nakit değerin arasındaki değişikliği belirleyen faiz ya da orandır. Bu oran, mali ortamda bulunan kredi genişlemesi ve para arzı dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

- Ülkemiz çapında 21 Aralık 2019 tarihinde TCMB'nin Reeskont ve Avans İşlemleri için Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğiyle beraber uygulanacak faiz oranlarında farklılığa gidilmiştir.

- Merkez Bankası'nın reeskont oranını farklılaştırması para arzı üstünde etki yaratabilir. İşlemin faiz oranları, para politikası vasıtası bünyesindeki önemini yitirmekte.

- Merkez bankasının hem reel piyasayı desteklemek hem de para politikası vasıtası şeklinde kullandığı reeskont kredilerinin faiz oranını belirtmektedir.



Reeskont Kredisi



Reeskont kredisi, Merkez Bankası'nın başında gelen para politikası vasıtalarından birisidir. Bir bankanın iskonto etmiş olduğu borç senedinin Merkez Bankası açısından tekrardan iskonto edilmesi karşılığında sağlanmış olan kredidir. Türkiye çağında reeskont kredisinin çeşidine ve azami sınırına göre değişen sınırları Merkez Bankası açısından belirlenir. Bunlar yapılırken mevcut para politikası ile uygun olmasına dikkat edilir. Kredi işlemleri için Merkez Bankası açısından uygulanan faiz, reeskont faiz oranı olarak tanımlanabilir.