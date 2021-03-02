Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı

Sadi Küçükoğlu tarafından kontrol edilen Üçsa Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ortak kontrolünün, Ak Portföy Yönetimi AŞ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Ak Portföy Yönetimi AŞ İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Primetals Technologies France SAS'ın tek kontrolünün, Mutares Holding-45 GmbH aracılığı ile Mutares SE & Co. KGaA tarafından devralınması uygun görüldü.

Astorg Group S.à.r.l tarafından yönetilen bir fon olan Astorg VII SLP'nin iştirakleri ile Nordic Capital Cooperation Group SA tarafından yönetilen bir fon olan Nordic Capital Fund X'in iştiraklerinin, Cytel Inc'in ortak kontrolünü devralması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Polat Hazır Beton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kontrolünde bulunan Ankara'daki Sincan, Kayaş ve Gölbaşı hazır beton tesislerinin tek kontrolünün, kiralama yoluyla Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ aracılığıyla Votorantim S.A. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

STEAG Rüzgar Süloğlu Enerji Üretim ve Ticaret AŞ ve STEAG Turkey Enerji Yatırımları ve Hizmetleri AŞ'nin tek kontrolünün Entek Elektrik Üretimi AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.