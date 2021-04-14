Rekabet Kurulu devralma işlemlerini onayladı

Bioclinica Holding ILP'nin eResearchTechnology, Designated Holdings Limited Şirketinin tek kontrolünün de Tene IV Limited Partnership aracılığıyla Growth Capital IV (GP) Company tarafından devralınması işlemlerine izin verildi.

Dgpays ile dolaylı olarak DGPays Bilişim Hizmetleri AŞ ve iştirakleri üzerindeki ortak kontrolün ELQ Lux Holding aracılığıyla Goldman Sachs Group Inc. tarafından, Polat Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün de Adnan Polat Enerji Yatırımı AŞ tarafından devralınması işlemlerinin onaylanması kararlaştırıldı.

Birkenstock Grubu'nun tek kontrolünün L Catterton Management Limited, Ingram Micro Inc'in tek kontrolünün de Platinum Equity Group tarafından devralınması işlemleri onaylandı.