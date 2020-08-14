Rekabet Kurulu izin verdi! Aras Kargo Avusturyalıların oluyor

Rekabet Kurulu, Aras Kargo'nun tek kontrolünün Österreichische Post iştiraki Post 206 Beteiligungs tarafından devralınmasına izin verdi.

Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Aras Kargo Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık A.Ş.'nin tek kontrolünün Österreichische Post AG'nin iştiraki olan Post 206 Beteiligungs GmbH tarafından devralınması işlemine izin verildi.

NE OLMUŞTU?

Avusturyalı lojistik şirketi Österreichische Post (Austrian Post) %25 hisse sahibi olduğu Aras Kargo'daki payını %80'e yükselteceğini açıklamıştı.

Österreichische Post'dan yapılan açıklamaya göre, şirkette Baran Aras %20 hisse ile müşterek malik olmaya devam edecek ve aynı zamanda Aras Kargo Yönetim Kurulu'nda görev alacak.

Önümüzdeki haftalarda tamamlanması beklenen anlaşma düzenleyici kurumların onayına tabi olacak.