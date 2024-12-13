Rekabet Kurulu'ndan Google'a para cezası

Rekabet Kurulu, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında, çevrim içi görüntülü reklamcılık ve çevrim içi reklam teknolojisi hizmetlerinde rekabet ihlali yapıldığı iddiasıyla 18 Mayıs 2023'te soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ilk olarak Google'ın, sahip olduğu çevrim içi video paylaşımı platformu YouTube envanterinin sadece kendi talep tarafı platformları (demand side platforms-DSP) aracılığıyla satın alınmasına yönelik kısıtlama getirdiği ve YouTube reklamlarının bağımsız hizmet sağlayıcıları aracılığıyla doğrulanmasını ve ölçümlenmesini engellediği iddiaları incelendi. Bu iddia bakımından Google, Kurul'a rekabetçi endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla taahhüt sundu. Sunulan taahhüt, 'Nitelikli YouTube DSP'leri' olarak tanımlanan 3'üncü taraf DSP'lerin YouTube envanterine erişimini garanti etti. Bu taahhüt, Kurul'un 3 Mayıs 2024 tarihli kararı ile kabul edilerek anılan iddialar bakımından soruşturma süreci sonlandırıldı.

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KENDİ HİZMETLERİNİ KAYIRDIĞI TESPİT EDİLDİ

Ayrıca, Google'ın dikey bütünleşik bir yapıda faaliyet gösterdiği, çevrim içi reklam teknolojisi hizmetleri tedarik zincirinde çeşitli davranışlarla kendi ürün/hizmetlerini kayırdığı, bu çerçevede kendi DSP'lerinden gelen envanter satın alma talebini kendi arz tarafı platformlarına yönlendirdiği ve yayıncı reklam sunucusu aracılığıyla kendi SSP hizmetini kayırdığı iddiaları incelendi. Bu doğrultuda, Google'ın DSP ve yayıncı reklam sunucusu pazarlarındaki söz konusu faaliyetlerinin SSP hizmetleri pazarındaki rekabet üzerindeki etkileri ele alındı.

Soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından, dosya 12 Aralık 2024 tarihli Kurul toplantısında müzakere edildi. Google ekonomik bütünlüğünün yayıncı reklam sunucusu hizmetleri pazarındaki hakimiyetine dayanarak kendi arz tarafı platform (SSP) hizmetine haksız avantaj sağladığına, söz konusu kendini kayırma eyleminin rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğuna ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal ettiğine karar verildi. Bu nedenle 4054 sayılı Kanun kapsamında 2 milyar 607 milyon 563 bin 963,59 TL idari para cezası verilmesine, ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Google'ın gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 ay içerisinde 3'üncü taraf arz tarafı platformlarına kendi hizmetine uygulanan koşullardan daha az elverişli olmayacak koşulları sağlamasına, yükümlülüklerin gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 ay içerisinde eksiksiz yerine getirilmemesi durumunda günlük idari para cezası uygulanmasına karar verildi.