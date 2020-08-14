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14.08.2020 - 07:37 |

Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı! Doğanay Gıda satılıyor

Türkiye’nin şalgam suyu üreticilerinden Doğanay Gıda'nın tamamının, Lüksemburg merkezli Purple Beverages tarafından devralınması için Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunuldu.

Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı! Doğanay Gıda satılıyor
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Lüksemburg merkezli içecek şirketi , Şalgam suyu üretiminde Türkiye’nin bilinen en önemli firmalarından biri Doğanay Gıda'nın yüzde 100'ünü devralmak üzere Rekabet Kurumu'na başvuruda bulundu.

Temeli 1960’lı yıllara dayanan şirket, ilk üretimine Adana’daki Hacı Ömer Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu tesiste 1997’de başladı. Remzi ve Rafet Doğanay kardeşler tarafından yönetilen şirket, şalgam suyu ile birlikte limonata (sade/naneli /şekersiz),çilek suyu, ananas suyu, limon suyu, limon sosu, üzüm sirkesi, elma sirkesi, balsamik sirke, nar ekşisi, nar ekşisi sosu, nar ekşisi sosu ve sarımsaklı acı sos üretimini de yapıyor.

Rekabet Kurumu'nda yapılan açıklamada Doğanay Gıda’yı Lüksemburg merkezli Purple Beverages satın alıyor. Anlaşma sağlanırsa, Doğanay’ın yüzde 100'ü Lüksemburg merkezli şirkete devredilecek.

RK'dan yapılan açıklamada; Sebze ve meyve suları imalatı yapan Doğanay Gıda Tar. ve Hay. San. ve Tic. A.Ş'in yüzde 100'ünün, Purple Beverages Sarl tarafından devralma işlemi başlatıldı

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