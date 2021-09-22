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'Rekor doğal gaz fiyatları baskı yaratıyor'

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, "Rekor doğal gaz fiyatları Avrupalı şirketlerin çoğunun tedarik zincirleri üzerinde baskı yaratıyor." denildi.

22.09.2021 - 13:24 |
'Rekor doğal gaz fiyatları baskı yaratıyor'

Fitch Ratings, rekor seviyeye yükselen doğal gaz fiyatlarının Avrupa'da aralarında gübre üretim ve tüketici malları üretim şirketlerinin de olduğu pek çok şirketin tedarik zincirleri üzerinde baskı yarattığını bildirdi.

Küçük şirketlerin en büyük baskı altında kalanlar olduklarını belirten Fitch, büyük ve tedarik zincirlerini çeşitlendirmiş olanların doğal gaz fiyatının etkilerini azaltmak için daha iyi konumlandıklarını da vurguladı.

Fitch, Avrupa'da doğal gaz depolama tesislerindeki stokların düşük olduğu dikkate alındığında Avrupa'da gaz fiyatlarının kış ısınma sezonunun sonuna kadar yüksek seyretmeye devam edebileceğini de vurguladı.

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