Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaRenault cirosunu artırdı
HaberlerUzmanpara Haberleri Renault cirosunu artırdı

Renault cirosunu artırdı

Renault üçüncü çeyrekte gelirlerinde ve araç satışlarında bir artış bildirdikten sonra 2023 yılının tamamı için beklentilerini teyit etti.

19.10.2023 - 10:07 |
Renault cirosunu artırdı

Fransız otomobil üreticisi üçüncü çeyrekte cirosunun bir önceki yıla göre %7,6 artışla 10,51 milyar euro olduğunu açıkladı. Analistler ise 10,34 milyar euro ciro bekliyordu.

Haberin Devamı

Renault 3'üncü çeyrekte 356.747 adetlik satış gerçekleştirdi. Otomotiv gelirinin %5 artışla 9,39 milyar euroya yükseldiğini söyledi.

Renault, grup genelinde 3'üncü çeyrekte %6,1 artışla 511.000 araç satıldığını da belirtti.

2023 yılı hedeflerini teyit eden Renault, ikinci yarı grup faaliyet marjının yılın ilk yarısında elde edilen %7,6'dan daha yüksek olmasını beklediğini söyledi.

 

Hatay'da binlerce afet konutunun kaba inşaatı bitti

Hatay'da binlerce afet konutunun kaba inşaatı bitti

13 yılda 23 kez ameliyat olan şarkıcı Fulden Uras: İyiyim demeye utanıyorum

13 yılda 23 kez ameliyat olan şarkıcı Fulden Uras: İyiyim demeye utanıyorum