'Resesyon ECB'nin faiz artırımını durdurmamalı'

Belçika Merkez Bankası Başkanı olan Wunsch, New York Times'a verdiği demeçte Euro Bölgesi bir resesyona girse bile ECB'nin enflasyon ile mücadele için faiz oranlarını artırmaya devam etmesi gerektiğini ifade ederken, ekonomi "derin bir resesyona düşmedikçe" ECB'nin mevduat faizini yüzde 1,5'e yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Wunsch, ECB Yönetim Konseyi'ndeki en şahin üyelerden biri olarak biliniyor.