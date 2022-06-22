'Resesyon riski yüzde 50'ye yaklaştı'

Arz şoklarının enflasyonu yukarı itmeye, büyümeyi düşürmeye devam ettiğini belirten ekonomistler "Geçmişte yaşadığımız deneyimler bize dezenflasyonun sıklıkla büyüme için anlamlı maliyet yarattığına işaret ediyor ve bir resesyona girilmesi için toplam olasılığın şu anda yüzde 50'ye yaklaştığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Küresel ekonominin bu yıl yüzde 3, gelecek yıl yüzde 2,8 büyümesini bekleyen Citigroup ekonomistleri bir resesyonun yaşanmaması halinde işsizliğin birkaç puan yükselebileceğini ve üretimin iki çeyreklik dönemde zayıf kalabileceğini dile getirdi.