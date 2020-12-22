Rezerv Para Nedir? Rezerv Para Birimleri Nelerdir?

Rezerv paralar, dünyada baskın olan ekonomilerin paralarından seçilmektedir. Bu paraların özelliği, genelde yaygın kullanımları ve de diğer paralara kolayca çevrilmeleridir.

Rezerv Para Nedir?

Rezerv kelimesi, saklama ve ya biriktirme anlamına gelir. Rezerv para, uluslararası para piyasası ve merkez bankalarının portföyünde bulundurduğu döviz ve de altın cinsinden varlıkları ifade etmektedir. Merkez bankaları döviz ve ya altını rezerv varlık şeklinde ellerinde bulundururlar. Bunun nedeni de; yaşanacak olumsuz durumlara karşı tedbir almaktır. Yani nasıl insanlar gelecek yıllarda yaşanabilecek olan kötü durumlar ihtimali ile tasarruf ve ya birikim yapıyor ise, merkez bankaları da kendilerinde rezerv para bulundurup olası risklere karşı bir önlem almayı tercih etmektedir.

Rezerv Para Birimleri Nelerdir?

Dünya üzerinde en fazla kullanılan rezerv para hiç kuşkusuz ki Amerikan Doları olmaktadır. Doların rezerv bir para olmasının en önemli sebebi ise; dünya ticaretinde oldukça yaygın olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Buna ek olarak rezerv para olması ve de dünya genelinde birçok merkez bankasının bilançosunda yer alması nedeni ile de dolar en fazla işlem görmekte olan para birimlerinin arasında yer almaktadır. Ayrıca doların yanı sıra diğer rezerv para birimleri; Euro, İngiliz sterlini, İsviçre Frangı ve de Japon Yeni de bir rezerv para şeklinde örnek verilebilir.

Merkez Bankaları Neden Rezerv Para Tutar?

Merkez Bankası, Günümüzde aşağıdaki amaçlar için rezervleri saklı tutarlar. Bunlar;

Para ve ya kur politikalarına bulunan güveni sağlamak,

Sağlanan güven politikalarını desteklemek,

Hazinelerin yabancı para dış ve iç borç ödemesini gerçekleştirmek amacı ile gerekli olan dövizler hazır bulundurmak için rezerv para tutmaktadır.