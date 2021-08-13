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Rosneft'in karı yükseldi

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in bu yılın ilk yarısındaki geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,6 artarak 3,9 trilyon rubleye (yaklaşık 54 milyar dolar) çıktı.

13.08.2021 - 14:45 | | AA
Rosneft'in karı yükseldi

Rosneft'ten yapılan açıklamada, ocak- haziran döneminde şirketin net karının 382 milyar rubleye (yaklaşık 5,1 milyar dolar) ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, bu dönemde şirketin gelirinin ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,6 artarak 3,9 trilyon ruble olduğu belirtildi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin, şirketin karındaki artışın ana nedeni olarak gösterildiği açıklamada, sermaye giderlerinin ise söz konusu dönemde geçen yıla göre yüzde 25 artarak 462 milyar rubleye çıktığı kaydedildi.

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