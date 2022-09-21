Rus borsasında düşüş sürüyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'nın Rusya'yı parçalamaya ve yıkmaya çalıştığını söyleyerek kısmi seferberlik ilan etmesi Moskova Borsası'na satış getirdi.
21.09.2022 - 11:04 |
Moskova Borsası Endeksi seansın ilk 5 dakikasında yüzde 9 düşüşle 2002,73 puanı gördü. RTS Endeksi de yüzde 10'u aşan oranda geriledi.
Moskova Borsası Endeksi şu sıralarda düne göre yüzde 3,29 kayıpla 2142,88 puandan işlem görüyor.
RTS Endeksi de yüzde 3,95 düşüşle 1008,71 puan seviyesinde bulunuyor.