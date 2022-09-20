Rus borsasında sert kayıp

Bugün Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde olan Ukrayna'nın doğusundaki Lugansk ve Donetsk bölgelerinde referandum yapılacağına yönelik açıklamalar geldi. Sonrasında ise Ukrayna’nın güneyindeki Herson'da referanduma gidileceği duyuruldu.

Söz konusu bölgelerde referanduma gidileceğine yönelik yapılan açıklamaların ardından Rus borsasında endeksler sert düşüşlere sahne oldu.

24 ŞUBAT’TAN BU YANA BİR İLK

Rus borsasında endeksler Ukrayna ile savaşın başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana en büyük düşüşünü kaydetti. MOEX endeksi yüzde 10’dan fazla kayıp yaşayarak 2171 puana kadar geriledi.

RTSI endeksi 1140 puan, MOEX 10 endeksi 3876 puan seviyesine kadar geriledi. İki endekste de değer kaybı yüzde 10’un üzerinde gerçekleşti.