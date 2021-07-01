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'Rus ekonomisi 4 trilyon dolar kaybedebilir'

Sberbank Üst Yöneticisi (CEO) German Gref, hidrokarbon kaynakların ihracatının azalması ve karbon azaltma programları nedeniyle Rusya'nın 2050'ye kadar ihracatta 4 trilyon dolar kayba uğrayabileceği tahmininde bulundu.

01.07.2021 - 09:42 | | AA
'Rus ekonomisi 4 trilyon dolar kaybedebilir'

Gref, St. Petersburg'ta düzenlenen Uluslararası Maliye Kongresi'nde yaptığı konuşmada, küresel ısınmayı sınırlamak için "devasa" yatırımların yapılması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın da küresel ısınmayı azaltmak için atılacak adımlar nedeniyle etkileneceğine işaret eden Gref, "Tahminlerimize göre, hidrokarbon kaynakların ihracatının azalması ve karbon azaltma programları nedeniyle Rusya, 2050'ye kadar ihracatta 4 trilyon dolar kayba uğrayabilir." dedi.

Mevcut kalkınma planıyla Rusya'nın teknolojide geri kalacağını ve rekabetçiliğini yitireceğini aktaran Gref, "Rus Ural petrolünün varil fiyatı 2050'de ortalama 26 dolara kadar düşebilir. Doğal gaz fiyatlarının ise yarı yarıya azalmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz üreticilerinden Rusya'nın bu kaynakların ihracatından elde ettiği gelir, federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Rusya'nın petrol ihracat geliri, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 40,8 azalarak 72,3 milyar dolara gerilemişti.

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