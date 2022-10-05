'Rus gazının İtalya'ya sevkiyatı yeniden başladı'

1 Ekim'de Rusya ile Avusturya arasında mevzuatta yaşanan sorunlar nedeniyle İtalya'ya gaz akışı kesilmişti. Rus gazı basıncının düşmesinin ardından Gazprom gaz akışının devam etmesi için çalışmalara başlamıştı.

Sabah saatlerinde Gazprom tarafından yapılan açıklamada Avusturya’daki operatörün sevkiyat için onay vermesinin ardından İtalya'ya gaz akışının yeniden başlatıldığı kaydedildi.

Gazprom'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Avusturyalı gaz operatörü Rusya'nın, Avusturya üzerinden geçen gaz tedarikine yönelik Gazprom Export'un sevkiyat sorumluluklarını onaylamaya hazır olduğunu duyurdu" denildi.

Bu müzakerelerde Avusturya'nın yanı sıra İtalyan enerji şirketi ENI'nin de yer aldığı belirtildi.