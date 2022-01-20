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Rus hisse senetleri için tavsiye değişti

Morgan Stanley, Ukrayna konusunda Rusya ile batılı ülkeler arasında artan gerilime işaret ederek Rus hisse senetleri için verdiği "ağırlığını artır" tavsiyesini "eşit ağırlık" seviyesine indirdi.

20.01.2022 - 07:10 |
Rus hisse senetleri için tavsiye değişti

Morgan Stanley analistleri yayınladıkları araştırma notunda, "Rusya için tavsiyemizi "ağırlığını artır-OW"den "eşit ağırlık-EW" seviyesine indirerek piyasa tahsisimizdeki riski azalttık" ifadelerine yer verdi.

Morgan Stanley'den bir başka grup analist de geçtiğimiz hafta yayınladıkları raporda, Ukrayna konusunda yaşanan gerilimin krize dönüşmesini içeren bir "en kötü durum" senaryosunda Rus hisse senetlerinin yüzde 30'a varan düşüş yaşayabileceklerini ifade etmişti.

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