Rusya, 104 yıl sonra temerrüde düştü

Rusya, 1918 yılından bu yana ilk kez bir borç ödemesinde temerrüde düştü.

Ülkenin yaklaşık 100 milyon dolarlık 27 Mayıs vadeli iki eurobond kupon ödemesinde 1 aylık ek süre doldu ve bu ödemeler için temerrüt ilan edildi.

Böylelikle Ukrayna işgalinin ardından yabancı para ödemelerinin sınırlandırıldığı ortamda farklı çözümlerle aylardır temerrütten kaçınan Rusya sonunda temerrüde düşmüş oldu.

Rusya temerrüt ilanını kabul etmezken, ödemeyi yapacak yeteri kadar fonları bulunduğunu belirtti. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov temerrüdü bir 'komedi' olarak değerlendirdi.

BloombergHT'de yer alan habere göre Rusya Maliye Bakanı Siluanov daha önce eurobond tahvil sahiplerinin ödemelerini almak için döviz ve ruble hesabı açması gerekeceğini bildirmişti.

Siluanov yeni sistemle Batı'nın ödeme altyapısının bypass edileceğini ifade etmiş ve Moskova hükümetinin dış borç ödemelerini ruble ile yapacaklarını belirtmişti.

ABD mayıs ayında Rusya'nın ABD'li tahvil sahiplerine ödeme yapmasına izin veren istisnanın süresinde uzatmaya gidilmeyeceğini açıklamıştı. Söz konusu istisnanın sona ermesiyle Rusya'nın yatırımcılara ödeme yapması engellenmiş ve Rusya temerrüde düşmenin eşiğine gelmişti.