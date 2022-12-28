Rusya bazı ülkelere petrol satışını yasakladı

Avrupa Birliği ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne getirdiği tavan fiyat uygulamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tavan fiyat uygulamasına dahil olan ülke, şirketlerin Rus petrolü ile petrol ürünlerini almasını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre Rus petrolünün alıcıları AB ve G7 ülkelerinin getirdiği tavan fiyat uygulaması üzerinden alım yapmak istiyorsa bu ülke veya yabancı şirketlere Rus petrolünün, petrol ürünlerinin satışı yasaklanacak. Putin'in imzaladığı kararname 1 Şubat 2023 tarihinde yürürlüğe girecek ve 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrasında birçok Avrupa ülkesi Rusya'ya karşı ekonomik tedbirler getirirken son olarak Avrupa Birliği ve G7 ülkeleri Rus petrolünün tavan fiyatını 60 dolar olarak belirlemişti.