Geri Dön
UzmanparaRusya borçlanma kağıdı ihraç etmeyecek
HaberlerUzmanpara Haberleri Rusya borçlanma kağıdı ihraç etmeyecek

Rusya borçlanma kağıdı ihraç etmeyecek

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov yükselen borçlanma maliyetleri nedeniyle yılın geri kalan bölümünde borçlanma kağıdı ihracı yapmayacaklarını söyledi.

11.04.2022 - 09:42 |
Rusya borçlanma kağıdı ihraç etmeyecek

Siluanov, "Bu yıl yurt içi veya yabancı piyasalardan borçlanmaya gitmeyi planlamıyoruz. Borçlanma maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle piyasalardan borçlanmaya gitmek anlamlı değil" diye konuştu.

Rusya yılbaşından bu yana 128 milyar ruble tutarında borçlanma kağıdı ihraç etti. İlk çeyrek hedefi 700 milyar ruble olarak duyurulmuştu.

    Nisa Mihriban Türkiye'yi kahretmişti! İşte anne için istenen ceza
    Kuyruğun ucu bucağı yok, dümeni Türkiye'ye kırdılar
    Spor yazarları dev derbiyi değerlendirdi!
    Ünlü doktora kurşun yağmuru! Katilin ifadesi ortaya çıktı
    Hasta da doktor da Azerbaycanlı! Çareyi Türkiye'de buldu
    Rus fenomenler binlerce dolarlık çantalarını parçaladı! Chanel'den tepki çeken 'şart'
    Çember daraldı! 'Geldiğimizden beri beni yazıyorlar'
    Dalaman'da büyük orman vurgunu! Müfettiş görevlendirildi
    Araç sahipleri dikkat! Motorinde indirim beklentisi
    Taşlar yerinden oynadı! Macron bu kez rahat değil
    Dirk Kuyt'ın yeni işi şaşırttı! Ringe çıkıyor
    Otelde çalışan kadınları istismar edip öldürdü! Sır perdesi...
    Bayiler bir tek markadan memnun!
    Minik Burak'la düeti gündem olmuştu! 'Beni 50 yaşımdan sonra şöhret etti'
    Tepki çeken olay! Alışveriş tutarı 50 liranın altında olduğu için servisten atıldı
    Nisa Mihriban Türkiye'yi kahretmişti! İşte anne için istenen ceza
    Nisa Mihriban Türkiye'yi kahretmişti! İşte anne için istenen ceza
    Kuyruğun ucu bucağı yok, dümeni Türkiye'ye kırdılar
    Kuyruğun ucu bucağı yok, dümeni Türkiye'ye kırdılar
    Spor yazarları dev derbiyi değerlendirdi!
    Spor yazarları dev derbiyi değerlendirdi!
    Ünlü doktora kurşun yağmuru! Katilin ifadesi ortaya çıktı
    Ünlü doktora kurşun yağmuru! Katilin ifadesi ortaya çıktı
    Hasta da doktor da Azerbaycanlı! Çareyi Türkiye'de buldu
    Hasta da doktor da Azerbaycanlı! Çareyi Türkiye'de buldu
    Rus fenomenler binlerce dolarlık çantalarını parçaladı! Chanel'den tepki çeken 'şart'
    Rus fenomenler binlerce dolarlık çantalarını parçaladı! Chanel'den tepki çeken 'şart'
    Çember daraldı! 'Geldiğimizden beri beni yazıyorlar'
    Çember daraldı! 'Geldiğimizden beri beni yazıyorlar'
    Dalaman'da büyük orman vurgunu! Müfettiş görevlendirildi
    Dalaman'da büyük orman vurgunu! Müfettiş görevlendirildi
    Araç sahipleri dikkat! Motorinde indirim beklentisi
    Araç sahipleri dikkat! Motorinde indirim beklentisi
    Taşlar yerinden oynadı! Macron bu kez rahat değil
    Taşlar yerinden oynadı! Macron bu kez rahat değil
    Dirk Kuyt'ın yeni işi şaşırttı! Ringe çıkıyor
    Dirk Kuyt'ın yeni işi şaşırttı! Ringe çıkıyor
    Otelde çalışan kadınları istismar edip öldürdü! Sır perdesi...
    Otelde çalışan kadınları istismar edip öldürdü! Sır perdesi...
    Bayiler bir tek markadan memnun!
    Bayiler bir tek markadan memnun!
    Minik Burak'la düeti gündem olmuştu! 'Beni 50 yaşımdan sonra şöhret etti'
    Minik Burak'la düeti gündem olmuştu! 'Beni 50 yaşımdan sonra şöhret etti'
    Tepki çeken olay! Alışveriş tutarı 50 liranın altında olduğu için servisten atıldı
    Tepki çeken olay! Alışveriş tutarı 50 liranın altında olduğu için servisten atıldı