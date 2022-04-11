Rusya borçlanma kağıdı ihraç etmeyecek

Siluanov, "Bu yıl yurt içi veya yabancı piyasalardan borçlanmaya gitmeyi planlamıyoruz. Borçlanma maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle piyasalardan borçlanmaya gitmek anlamlı değil" diye konuştu.

Rusya yılbaşından bu yana 128 milyar ruble tutarında borçlanma kağıdı ihraç etti. İlk çeyrek hedefi 700 milyar ruble olarak duyurulmuştu.