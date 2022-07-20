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Rusya, Çin'in en büyük petrol tedarikçisi oldu

Rusya mayıs ayının ardından haziran ayında da Suudi Arabistan'ı geride bırakarak Çin'in en büyük petrol tedarikçisi oldu.

20.07.2022 - 11:30 |
Rusya, Çin'in en büyük petrol tedarikçisi oldu

Çin'in Rusya'dan petrol ithalatı haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 7,29 milyon ton oldu. Çin Gümrük İdaresi verilerine göre haziran ayında Rusya'dan günlük ortalama ithalat 1,77 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

Suudi Arabistan'dan ithalat ise haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 azalarak 5,06 milyon ton oldu.

Rusya, Çin'e yılbaşından bu yana 41,3 milyon ton petrol sattı. Çin'e petrol satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı.

Suudi Arabistan'ın Çin'e petrol satışı ise ilk 6 ayda yüzde 1 düşüşle 43,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

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