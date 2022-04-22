Rusya dış ticaret verilerini açıklamayacak

Bu hareket, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya gerçekleştirdiği operasyondan bu yana uygulanan kapsamlı Batı yaptırımlarının ticaret üzerindeki etkisini ölçmeyi çok daha zorlaştıracak.

Interfax'ın haberine göre Federal Gümrük İdaresi Başkanı Vladimir Bulavin yaptığı açıklamada "Federal Gümrük İdaresi ithalat ve ihracat istatistiklerini yayınlamıyor. Bu kararı destekliyorum, yanlış tahminlerin, spekülasyonların ve ithalatla ilgili tutarsızlıkların önüne geçmek için haklı olduğunu düşünüyorum. Bu geçici bir önlemdir" ifadelerini kullandı.