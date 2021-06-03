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Rusya doların payını düşürmeye devam edecek

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolıçev, Rusya'nın ihracatında doların payının 2013’te yüzde 80 seviyesinde olduğunu belirterek, "Bu oran, geçen yıl yüzde 50'ye geriledi. Rusya, ödemelerinde ve ihracatında doların payını düşürmeye devam edecek." dedi.

03.06.2021 - 13:27 | | AA
Rusya doların payını düşürmeye devam edecek

Kolıçev, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) yaptığı konuşmada, çeşitli ülkelerin rezervlerinde ve varlık fonlarında doların payının azaldığını, bunun "dikkat çekici bir eğilim" olduğunu söyledi.

Söz konusu eğilimin Rusya için de geçerli olduğuna işaret eden Kolıçev, "Doların Rusya'nın ihracatındaki payı 2013'te yüzde 80 seviyesindeydi. Bu oran, geçen yıl yüzde 50'ye geriledi. Rusya, ödemelerinde ve ihracatında doların payını düşürmeye devam edecek." diye konuştu.

Doların Rusya'nın rezervlerindeki payının da yüzde 20'ye kadar düştüğünü aktaran Kolıçev, "Doların konumu, ABD'nin diğer ülke ve şirketlere karşı çok etkili olan tek taraflı mali yaptırımlar uygulamasına izin veriyor ancak sistemin kendisinin güvenilirliğini de baltalıyor." dedi.

Kolıçev, yaptırım uygulanan ülkelerin dolar kullanımını azaltmaya yönelik süreci daha hızlı yaşadığını sözlerine ekledi.

Rusya Merkez Bankası, doların rezervlerindeki payını 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 24,5'ten yüzde 21,2'ye, avronun payını da yüzde 30,8'den yüzde 29,2'ye düşürmüştü. 

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