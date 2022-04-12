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Rusya döviz rezervlerinde doların payını azalttı

Rusya Merkez Bankası'nın açıkladığı veriler döviz rezervleri içinde ABD dolarının payının 1 Ocak 2022'de sona eren 6 aylık dönemde yarı yarıya azaltıldığını gösterdi.

12.04.2022 - 09:27 |
Rusya döviz rezervlerinde doların payını azalttı

Rusya Merkez Bankası'nın 640 milyar dolara ulaşan altın ve döviz rezervleri içinde ABD dolarının payı 30 Haziran 2021'den 1 Ocak 2022'ye kadar geçen dönemde yüzde 21,2'den yüzde 10,9'a inerken, euronun payı yüzde 29,2'den yüzde 33,9'a, Çin yuanının payı yüzde 12,8'den yüzde 17,1'e yükseldi.

Banka rezervler içinde İngiliz sterlininin payını da yüzde 6,3'ten yüzde 6,2'ye çekti.

Açıklanan veriler rezervlerde altın oranının yüzde 23,3'ten yüzde 21,5'e gerilediğini de gösterdi.

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