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Rusya eurobond kupon ödemesini yaptı

Rusya Maliye Bakanlığı, 2030 vadeli eurobond için tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini bildirdi.

01.04.2022 - 09:43 |
Rusya eurobond kupon ödemesini yaptı

Rusya Maliye Bakanlığı, 2030 vadeli eurobond için kupon ödemesinin ve kısmi anapara ödemesinin muhabir banka The Bank of New York Mellon Corporation ile gerçekleştirildiğini, toplam 329,2 milyon dolar ödemenin aktarıldığını duyurdu.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırısı ile birlikte uygulamaya konan yaptırımlara, Batılı ülkelerdeki döviz rezervlerinin dondurulmasına rağmen beş eurobond kupon ödemesini de sorunsuz şekilde gerçekleştirmiş oldu.

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