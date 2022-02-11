Rusya faiz artırımına devam ediyor

Banka gerçekleştirdiği toplantıda gösterge faizini 100 baz puan artırarak yüzde 8,5'ten yüzde 9,5'e yükseltti.

Faiz artırımının ardından yapılan açıklamada faiz kararlarının tahmin dönemi içinde gerçekleşen ve beklenen enflasyonun hedefe göre hareketleri, ekonomik gelişmeler, yurt içi ve yurt dışı şartların yarattıkları riskler, finansal piyasaların reaksiyonları hesaba katılarak verildiği bildirildi.

Durumun temel tahminlerdeki gibi gerçekleşmesi halinde Rusya Merkez Bankası'nın önümüzdeki toplantılarda gösterge faizini daha da artırma seçeneğini açık tutmaya devam edeceği belirtilen açıklamada "Rusya Merkez Bankası'nın para politikası duruşu enflasyonu yüzde 4'e döndürmeyi amaçlıyor" denildi.

Bankanın açıklamasında ayrıca "Rusya Merkez Bankası'nın tahminleri temelinde para politikası duruşu dikkate alındığında, yıllık enflasyonun bu yıl yüzde 5-6 arasında azalacağı ve 2023 yılında hedefe döneceği öngörülüyor" ifadelerine de yer verildi.

Banka, Rus ekonomisi için bu yıl GSYH büyüme tahminini yüzde 2-3 aralığında tuttuğunu açıkladı.