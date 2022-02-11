Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaRusya faiz artırımına devam ediyor
HaberlerUzmanpara Haberleri Rusya faiz artırımına devam ediyor

Rusya faiz artırımına devam ediyor

Rusya Merkez Bankası enflasyonu yüzde 4 hedefine geri getirme amacı çerçevesinde faiz artırımlarına devam ediyor.

11.02.2022 - 13:35 |
Rusya faiz artırımına devam ediyor

Banka gerçekleştirdiği toplantıda gösterge faizini 100 baz puan artırarak yüzde 8,5'ten yüzde 9,5'e yükseltti.

Faiz artırımının ardından yapılan açıklamada faiz kararlarının tahmin dönemi içinde gerçekleşen ve beklenen enflasyonun hedefe göre hareketleri, ekonomik gelişmeler, yurt içi ve yurt dışı şartların yarattıkları riskler, finansal piyasaların reaksiyonları hesaba katılarak verildiği bildirildi.

Durumun temel tahminlerdeki gibi gerçekleşmesi halinde Rusya Merkez Bankası'nın önümüzdeki toplantılarda gösterge faizini daha da artırma seçeneğini açık tutmaya devam edeceği belirtilen açıklamada "Rusya Merkez Bankası'nın para politikası duruşu enflasyonu yüzde 4'e döndürmeyi amaçlıyor" denildi.

Bankanın açıklamasında ayrıca "Rusya Merkez Bankası'nın tahminleri temelinde para politikası duruşu dikkate alındığında, yıllık enflasyonun bu yıl yüzde 5-6 arasında azalacağı ve 2023 yılında hedefe döneceği öngörülüyor" ifadelerine de yer verildi.

Banka, Rus ekonomisi için bu yıl GSYH büyüme tahminini yüzde 2-3 aralığında tuttuğunu açıkladı.

    Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Sağanak yağış bekleniyor
    Gerilim Pasifik Okyanusu'nu aştı! Rus sularında belirdi
    Erdoğan BAE basınına yazdı! 'Bölgemize olumlu yansıyacak'
    Çavuşoğlu: Ukrayna'daki vatandaşlarımız duyurularımızı takip etsin
    G.Saray'a Kayserispor maçında şok! Thiam damga vurdu, tarihe geçti
    Altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Teslim noktası...
    KDV indirimi müjdesi! Ekonomi ve iş dünyasından ilk tepkiler...
    Eleme adayı belli oldu! 'Söyleyecek bir şeyim yok'
    Şok sakatlık! 'Çıkmayacağım' dedi hastaneye götürüldü
    131 yıllık saat kulesi korku saçtı! Polisler çevresini kapattı
    İstanbul'da bu ilçelere dikkat! Yüzde 150'ye ulaştı, göç başladı
    Boşanma kararı alan çiftler dikkat! Bir yıl şart
    Durdurulmuyor, ilçeyi yuttu! Felaket üstüne felaket
    Boşanma kararı sonrası Gizem Güven'den yeni hamle
    Çalışan ve emeklilere ek gelir fırsatı! 19 bin 250 TL kazanan var
    Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Sağanak yağış bekleniyor
    Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Sağanak yağış bekleniyor
    Gerilim Pasifik Okyanusu'nu aştı! Rus sularında belirdi
    Gerilim Pasifik Okyanusu'nu aştı! Rus sularında belirdi
    Erdoğan BAE basınına yazdı! 'Bölgemize olumlu yansıyacak'
    Erdoğan BAE basınına yazdı! 'Bölgemize olumlu yansıyacak'
    Çavuşoğlu: Ukrayna'daki vatandaşlarımız duyurularımızı takip etsin
    Çavuşoğlu: Ukrayna'daki vatandaşlarımız duyurularımızı takip etsin
    G.Saray'a Kayserispor maçında şok! Thiam damga vurdu, tarihe geçti
    G.Saray'a Kayserispor maçında şok! Thiam damga vurdu, tarihe geçti
    Altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Teslim noktası...
    Altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Teslim noktası...
    KDV indirimi müjdesi! Ekonomi ve iş dünyasından ilk tepkiler...
    KDV indirimi müjdesi! Ekonomi ve iş dünyasından ilk tepkiler...
    Eleme adayı belli oldu! 'Söyleyecek bir şeyim yok'
    Eleme adayı belli oldu! 'Söyleyecek bir şeyim yok'
    Şok sakatlık! 'Çıkmayacağım' dedi hastaneye götürüldü
    Şok sakatlık! 'Çıkmayacağım' dedi hastaneye götürüldü
    131 yıllık saat kulesi korku saçtı! Polisler çevresini kapattı
    131 yıllık saat kulesi korku saçtı! Polisler çevresini kapattı
    İstanbul'da bu ilçelere dikkat! Yüzde 150'ye ulaştı, göç başladı
    İstanbul'da bu ilçelere dikkat! Yüzde 150'ye ulaştı, göç başladı
    Boşanma kararı alan çiftler dikkat! Bir yıl şart
    Boşanma kararı alan çiftler dikkat! Bir yıl şart
    Durdurulmuyor, ilçeyi yuttu! Felaket üstüne felaket
    Durdurulmuyor, ilçeyi yuttu! Felaket üstüne felaket
    Boşanma kararı sonrası Gizem Güven'den yeni hamle
    Boşanma kararı sonrası Gizem Güven'den yeni hamle
    Çalışan ve emeklilere ek gelir fırsatı! 19 bin 250 TL kazanan var
    Çalışan ve emeklilere ek gelir fırsatı! 19 bin 250 TL kazanan var