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Rusya faiz indirdi

Rusya Merkez Bankası (CBR) faizi beklendiği gibi 50 baz puan indirdi.

16.09.2022 - 14:14 |
Rusya faiz indirdi

CBR'den yapılan açıklamaya göre gösterge olarak kullanılan haftalık repo ihalesi faiz oranı yüzde 8'den yüzde 7,50'ye çekildi. Piyasalarda da beklenti faizin 50 baz puan indirileceği yönündeydi.

Rusya Merkez Bankası bütçe açığının daha da genişlemesi durumunda yüzde 4 olan enflasyon hedefine 2024 yılında dönmek ve bu seviyeye yakın tutmak için daha sıkı para politikasının gerekebileceğini belirtti.

CBR'nin açıklama metninden ileriye dönük yönlendirme kaldırıldı.

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