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18.09.2020 - 13:45 | | AA

Rusya faiz oranını değiştirmedi

Rusya Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25 seviyesinde bıraktı.

Rusya faiz oranını değiştirmedi
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Bankadan yapılan açıklamada, enflasyon riskinin devam etmesi üzerine politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede alınan kapsamlı kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasıyla, ekonomik faaliyetlerde toparlanma yaşandığına işaret edilen açıklamada, ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 8’le beklenenden daha az küçüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Rusya’da enflasyonun 2020’de yıllık yüzde 3,5 ila 4 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtildi.

2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, haziran ayında politika faizini yüzde 4,5’e kadar düşürmüştü. 

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