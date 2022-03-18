Rusya faizi değiştirmedi

Rusya Merkez Bankası gösterge faizi 28 Şubat'ta yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarmıştı.

Faiz kararının ardından yapılan açıklamada, bu karar alınırken gerçekleşen ve beklenen enflasyon hareketlerinin, tahmin dönemindeki ekonomik gelişmelerin dikkate alındığı belirtildi. Rusya Merkez Bankası alınan kararın Rus ekonomisinin yeni şartlara kademeli olarak uyum sağlamasına ve yıllık enflasyonun 2024'te yüzde 4'e dönmesine imkan vereceğini vurguladı.

Rusya Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararının ardından yapılan açıklamada, "Rus ekonomisi enflasyonda geçici ancak kaçınılmaz bir artış dönemi ile bir araya gelen büyük ölçekli yapısal dönüşüm dönemine girmekte" ifadeleri kullanıldı.